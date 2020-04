Fredy Villarreal le encontró la vuelta con humor a la solitaria cuarentena en su imponente casa

“Trabajé mucho para tener mi propia casa, y después de tanto trabajar y hacer mi propia casa, yo dije que fue al pedo. Hoy tengo una casa frente a la laguna, tengo una pileta debo limpiar todos los días, tengo una casa inmensa, que tuve muchos disgustos para terminar, y hoy por hoy no tengo con quién compartirla...”, reflexionó en una charla en Últimos cartuchos, el programa radial que conduce Migue Granados.

Si bien tiene dos hijos, Agustín y Jazmín (la nena, fruto de la relación con Carolina Oltra), están con sus madres, y más allá de hablar por teléfono, de recurrir a las videollamadas, llevan un largo periodo sin verlos. A esto se le suma que a mediados del año pasado se distanció de la psicóloga Paula Ulla, y hasta el momento no volvió a formar pareja.

Continuando con su costado más melancólico, mira hacia atrás y se promete no volver a pasar por ciertas circunstancias que hoy le duelen. Hace un racconto y ve que al final, lo material, la necesidad de tener más cuando era joven, hoy no lo representa. “Tengo una pileta que me encantaría usar con una parejauto Hoy no la puedo compartir. Entonces, por todo eso, digo que todo es efímero, romperse el orto para tanto...”.

Villareal sostuvo que es normal cometer errores, que es parte de la vida, pero que lo complejo es cuando se repiten los mismos resbalones una y otra vez. “Ojo, no está mal cometer errores, lo que me parece que está mal es volver a cometer los mismos, y es por eso que otra casa no voy a hacer más. Y no me voy a romper más el culo para tener el mejor auto o la mejor moto. Ya no pienso en eso, también hay que disfrutar”.

