Fredy Villarreal sobre la fiesta de More Rial: "Estuve un rato nomas, era al aire libre en un espacio enorme y no vi tanta gente"

More Rial está instalada en Córdoba haciendo temporada con la obra "La Mentirita" y anoche festejó su cumple de 22 años con una fiesta en un country.

Del evento participaron amigos y varios famosos. En distintas publicaciones hechas en Instagram se pudo ver a actores como Fredy Villarreal haciendo de DJ y Rodrigo Noya bailando.

La celebración tuvo lugar en un country ubicado en uno de los ingresos a Villa Carlos Paz. Además de música, comida y baile, la noche también contó con la participación de una banda musical amiga de More y brindó un pequeño show en vivo.

LEER MÁS Rial sobre el festejo de su hija More: "Repudio las fiestas clandestinas; pido perdón y me siento avergonzado"

También una de las presencias destacadas de la noche fue la de Facundo Ambrosioni, su ex novio y padre de su hijo Benicio.

Pero a raíz de las imágenes que se conocieron a través de las redes sociales, se pudo observar que no se respetaron los protocolos de cuidado por la pandemia de coronavirus. A varios se los vio sin barbijo y sin respetar la distancia social. Esto terminó provocando una polémica.

“Están todos sin barbijo, sin cuidados. Una gran cantidad de gente sin distancia, gente que no es de una burbuja del teatro, por ejemplo”, criticó Andrea Taboada en "LAM" tras ver las imágenes.

Por tal motivo, Jorge Rial manifestó su molestia por el festejo del cumple de su hija More y señaló desde Twitter: "Repudio las fiestas clandestinas. Los que se creen más vivos que los demás. Los que no piensan en el otro. La falta solidaridad y empatía con los demás es indignante. Y esto cuadra perfectamente en lo que hizo mi hija ayer en su cumpleaños. Pido perdón y me siento avergonzado".

PrimiciasYa.com se contactó con Fredy y el humorista aclaró cómo fue el festejo pese a las imágenes que se difundieron: "Estuve un rato nomas y mientras estuvo vi que era al aire libre en un espacio enorme. No me quedé en todo su cumple, me fui temprano. No vi mucha gente. No sé que más paso después".

Recordemos que Fredy Villarreal no la pasó nada bien tras contraer COVID-19. El humorista estuvo tres semanas internado en la Clínica Zabala de Belgrano, de las cuales pasó una en terapia intensiva con asistencia respiratoria. Y, según confesó, hubo momentos en los que realmente temió por su vida.

LEER MÁS Celeste Muriega habló de los rumores de romance con Hernán Drago y dejó dudas: "No estoy acostumbrada a..."