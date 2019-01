Por Luciano López L. / lopez.luciano@primiciasya.com / @lucianolopez25





Fredy Villarreal se volcó a Twitter para hacer un pedido a sus seguidores para que viralizen un mensaje para encontrar su cruz, la cual perdió en Carlos Paz.

"Por favor me ayudan a encontrar mi cruz con un RT. La perdí el lunes pasado en el club Villa Carlos Paz a la salida justo del estacionamiento. Tiene un valor profundamente sentimental para mí", explicó el humorista.

"Por favor me ayudan a encontrar mi cruz con un RT. La perdí el lunes pasado en el club Villa Carlos Paz a la salida justo del estacionamiento. Tiene un valor profundamente sentimental para mí", explicó el humorista.

"Gracias a todos por darme una mano.Y también a las boleteras del teatro que les pedí tengan a bien registrarle sus datos a quien tenga la amabilidad y comprensión de traerla. Son tan pocos caracteres los que me deja el Twitter que no pude explicarlo en el anterior. Gracias a todos!", agregó en otro mensaje.

El actor dialogó en exclusiva con PrimiciasYa.com ante este pedido público y contó cómo perdió su preciado colgante.





"Todos los lunes jugamos al fútbol en Carlos Paz con otros actores de las obras. Yo siempre me saco la cruz para jugar. Ese día me olvidé antes de empezar el partido y ni bien arrancó me di cuenta que no me la había sacado, me la saqué rápido, fui a mi camioneta y para no tardar la dejé entre el guarda barro y la goma delantera, que no se ve. Cuando terminó el partido, puse primera y me fui. Seguramente a la salida del estacionamiento se cayó", comentó Villarreal.

"Después fui a buscarla y no estaba. Es una cruz grande y linda. Alguien seguramente la agarró. No tengo nada contra eso. Pero la persona que en este momento la debe tener, si llega a leer esto, lo mejor es que como sé que la perdí acá tomé como opción poner un punto de encuentro para que me la devuelva en el teatro. Y yo dejé dicho en el teatro que deje los datos la persona así me puedo acercar a hablar con ella en actitud de agradecimiento pleno", agregó.





Y cerró: "Una cruz tiene mucho sentimiento para alguien que es religioso y más aún cuando es un obsequio de alguien que me quiere mucho y yo también. Tiene un valor sentimental muy importante más allá de lo material".