Fredy Villarreal: "Antes de la función me acordé de mi amigo Emilio Disi"

"Lo viví con los mismos nervios y la adrenalina de todos los años, estos últimos consecutivos diez años. Adrenalina que pone en evidencia que todavía me sigue preocupando mi trabajo para hacerlo lo mejor posible y el amor que le tengo es el mismo de siempre".





"El día que me dejen de temblar las piernas antes de salir a escena quizá no me preocupe tanto ya actuar. Desplegué todo lo que me gusta hacer, interpretar muchos personajes, no solamente usando máscaras sino a cara limpia", agregó el actor.





peter alfonso2.jpg



"Las expectativas son tan grandes como el Teatro del Lago nuevo que estamos. Fue un debut más especial que otros porque cuando me sentí un tanto nervioso porque ya arrancaba y el teatro estaba lleno, me acordé de mi amigo Emilio Disi que no está pasando un buen momento de salud". Y explicó:



"La sala casualmente se llama Emilio Disi y su magnetismo estuvo presente. Tengo pensado hablar con él y contarle lo que sucedió que a él le va a interesar mucho porque es un animal del teatro y conoce bien esta plaza. Aunque esté en Buenos Aires ahora nos sigue acompañando ahí con su presencia".





"Es un teatro de muchas localidades y el año pasado teníamos un teatro muy lindo y grande y éste es más grande aún. Ojalá la gente tenga la posibilidad de venir a divertirse en un momento que se necesita. Carlos Paz es un lugar hermoso y acá estamos hasta marzo, invitarlos a todos", fundamentó Fredy.





"Es un espectáculo más que una obra teatral, hay mediatez, figuras, cantantes y actores. DABPOPE propone estas cosas nuevas en la comedia y ojalá tengamos la suerte de volver a ser la comedia más vista de la Argentina con la gran cantidad de espectadores que gracias a Dios nos vienen a ver todos los años", finalizó Villarreal.