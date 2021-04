Fredy Villarreal admitió las complicaciones que tuvo al hacer el personaje de "Figuretti"

Fredy Villarreal estuvo el miércoles en "Los Mammones", América, admitió las complicaciones que tuvo al hacer el personaje de "Figuretti".

"A mi me costaba mucho hacer Figuretti porque el gremio periodístico no me bancaba", comenzó el humorista en charla con Jey Mammon.

"Si estaba una persona y aparecía Figuretti el editor no sabía cómo sacarme y perdía la nota", agregó.

Y remarcó: "A veces hacía lo mío y me iba. Pero había algunos que decían: no pude hacerlo porque Figuretti me cagó, cuando ya capaz me había ido".

"Y cuando iban a los eventos decían que no me acrediten porque meaba la alfombra roja, entonces iba y no me acreditaban. A veces iba y no tenía acreditación", reconoció Fredy.

