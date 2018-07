Freddy Villarreal imitó el Instagram Live de Macri

El pasado jueves, a través de su cuenta oficial de Instagram , el presidente Mauricio Macri compartió una charla en vivo con usuarios por espacio de 20 minutos.

El mandatario aprovechó para contar, entre otras cosas, que el mote de "gato" le resulta "ocurrente" y, además, dio detalles de su vida y algunos gustos personales.

Hoy, a un día de aquella interacción, el genial Freddy Villarreal parodió el chat de Macri y, a través de su personificación, tocó algunos temas delicados, como la pregunta que le hizo "José de Villa Tesei" al respecto de la "lluvia de dólares".

"Bueno, lluvias, lluvias tenemos todas las semanas, pero la verdad es que es un problema del Servicio Meteorológico Nacional. Nosotros no tenemos nada que ver José con las lluvias, no nos tenemos que echar las culpas a los argentinos, ni poner palos en la rueda. Si tenés un palo, metételo en un plazo fijo mi viejo, así que no culpes a la lluvia, no culpes a la playa, ¿será que no me amas?".

Luego, "Nancy de Villa Duplá", le preguntó a Mauricio "¿a dónde llevaste a Antonia en las vacaciones?'.

"Bueno, tengo entendido que la llevó la muca... la llevé yo a ver Mon Patrol, que son esos muñequitos tan alegres, esos perritos que uno es capitán, otro bombero, el otro es policía, el otro gendarme. Lindo momento que hemos pasado con la familia", respondió el presi.

No te pierdas la parodia de Freddy Villarreal a Macri!

Embed Primera parte de Mairicio live! Una publicación compartida por Fredy Villarreal (@fredyvillarrealok) el 18 de Jul de 2018 a las 5:24 PDT





Embed Segunda parte Mauricio live! Una publicación compartida por Fredy Villarreal (@fredyvillarrealok) el 18 de Jul de 2018 a las 5:27 PDT





Embed Instagrameo presidencial con @nicolasseijas @chrisalonsook @fredyvillarrealok Una publicación compartida por Fredy Villarreal (@fredyvillarrealok) el 20 de Jul de 2018 a las 2:57 PDT





Embed