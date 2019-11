¡Freda no! Mike Amigorena reveló cómo se llamará su hija

Mike Amigorena y Sofía Vitola están pasando por el momento más especial de sus vidas a poco de la llegada de su primer bebé.

El actor y cantante estuvo en el ciclo "Involucrados", América, y sorprendió a todos al revelar el nombre de su hija: Miel.

"En principio era otro, Fedra… Y apareció Miel como un bálsamo y bueno… Es ella", dijo el protagonista del musical "Cabaret".

“Fedra era un personaje de El champán las pone mimosas. Con Miel le salvaste la vida. Hay una conocida de Sofía a la que le dicen Miel y no sé de qué manera salió, nos miramos lo dos y dijimos ‘es precioso’, ¡Y pum! La llamamos Miel, estoy todo el tiempo hablándole a la panza, le digo Mielcita. Me vuelvo loco”, explicó Mike.

Y cerró sobre la paternidad que se viene: “Lo tomo con mucha organicidad, es algo orgánico. Como si ya hubiese tenido familia. Lo vivmos juntos con una naturalidad notable. Me agarra en un momento en el que no estoy para otra cosa más que para dedicarme a esta personita hermosa que viene. No me queda nada pendiente, por eso soy para ella. Para las dos”.