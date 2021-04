La frase de Yanina Latorre que provocó malestar entre las angelitas: "Soy el alma del panel"

A lo largo de estos años, Yanina Latorre ha tenido varios enfrentamientos con sus compañeras de "Los Ángeles de la Mañana". Últimamente, tuvo una picante pelea con Andrea Taboada donde ambas dejaron entrever que la relación personal entre ellas está quebrada.

"Yanina es mala persona. Yo creo que es mala persona, yo lo aseguro, aseguro que es mala persona”, señaló Taboada hace unos días en el programa que conduce Ángel de Brito cuando hablaba de su enfrentamiento con la mujer de Diego Latorre.

Y este fin de semana, Yanina criticó una nota de PrimiciasYa.com que hablaba de su malestar por el nuevo horario de "LAM", que desde el lunes pasado se emite más temprano, a las 9:30.

LEER MÁS La nota de PrimiciasYa.com que enfureció a Yanina Latorre y la llevó a lapidar a otros dos periodistas

"Me levanté a las 6 de la mañana hoy, no es vida... El frío que hace. ¡Qué deprimente todo, odio estos horarios! Y todavía es abril, imaginate en unos meses, el frío, la helada…”, les comenzó diciendo a sus seguidores en una de sis historias de Instagram. Y luego dictaminó: “Este cambio de horario me está matando, lo cansada que estoy".

En las redes sociales, Yanina fue duramente criticada por estos comentarios y también por parte de algunos colegas. Resulta que a la rubia le llegó una captura de un chat privado de un grupo de periodistas donde opinaban de la nota que publicó este medio y ella reaccionó de la peor manera.

"PrimiciasYa.com levanta todas las pelotudeces que yo digo acá, que estoy descontenta por el horario del programa. Y de putear por madrugar a estar descontenta por el horario del programa hay un trecho enorme. Pero bueno al boludo que le pagan para eso tiene que levantar historias de Instagram o tuits para escribir algo. Hoy los portales sin las redes sociales de los famosos, no son nada", arrancó diciendo Latorre, furiosa.

Luego añadió: "Yo voy a laburar feliz, soy el alma del panel de LAM, pero puedo putear o no por madrugar".

Y ahora, según información que llegó a la redacción de PrimiciasYa.com, la frase que arrojó Latorre sobre que "soy el alma del panel de LAM", habría provocado malestar entre sus compañeras y hasta una nueva interna.

"Se cree la número uno, pero todas las panelistas del programa están por igual. Y fijate que ahora que no está Ángel, la primera en reemplazarlo en la conducción fue Pía, la mas nuevita, y luego Mariana Brey y después Andrea. Y el viernes fue el Pollo Álvarez. A ella por ahora no la eligieron para conducir. No gustó nada lo que dijo", le dijo una persona allegada al ciclo a este portal.

LEER MÁS Yanina Latorre, disconforme con el nuevo horario de "LAM": "Me está matando, lo cansada que estoy"