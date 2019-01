Franco Torchia: "Este tipo de humor no tiene nada que ver con la edad o generación, es un discurso arqueológico"

Embed 2. "Era puto. Me puse la ropa y me fui. Hay que tener huevos para ser travesti". pic.twitter.com/TcCkT6oNI9 — Franco Torchia (@francotorchia_) 14 de enero de 2019





Embed 3. "Un marica le dice a otro marica: 'Me voy a la ruta'.

¿A qué?

Porque ahí los autos andan a los pij..".



Y los bordes de la vagina de una mujer como los de una bañadera.



Además, "los bolivianos no tienen Sida".



Gracias @DJPradon por el informe pic.twitter.com/pIYuHKt2Ya — Franco Torchia (@francotorchia_) 14 de enero de 2019





PrimciasYa.com se contactó en exclusiva con el conductor radial quien fundamentó su posición sobre este tema: "El que fue a ver la obra fue el usuario de redes DJPradon, columnista mío del programa de radio No se puede vivir del amor. Yo estuve en Mar del Plata, vi un montón de obras, pero lamentablemente la obra de Corona no pude ir a verla por cuestiones de horarios y funciones de otras obras. Le pedí a mi columnista que grabara los videos y me hizo una crónica detallada de cada cosa que pasa, es casi como si lo hubiera visto yo".









"Me resultó importante compartir este material como un resto arqueológico de cierta cultura humorística argentina. Cuando digo arqueológico no me refiero a la edad del protagonista, en este caso Jorge Corona. Este tipo de humor no tiene nada que ver con la edad o generacional. Podes tener 90 años y hacer un tipo de humor súper diferente a este. Y podes tener 20 y ser un humorista como Jorge Corona", explicó Franco.





Y aclaró: "Me refiero a la arqueología en los términos del discurso. Es un discurso que está bastante vigente igual. Por ejemplo, el monólogo del Bicho Gómez en la obra de Carmen Barbieri no es igual pero casi, también cierra con una referencia a los trolos y el sexo anal, y tiene otros momentos de misoginia y otros momentos de burla al lenguaje inclusivo. Entonces creo que compartir este material es un llamado a la reflexión, ni más ni menos que eso".



"Mar del Plata tiene un montón de espectáculos de otro tipo de humoristas que no son tan conocidos en la televisión y que están planteando espectáculos renovadores. No es una cuestión de edad del protagonista, claramente. Este tipo de manifestaciones forman parte de una trama cultural en la que las violencias contra las mujeres, los gays, las personas gordas, los inmigrantes, son moneda corriente", finalizó Torchia.