Franco Torchia debuta como actor en teatro: "Hace mucho tiempo que tenía esta inquietud"

TORCHIA

"Hace tiempo tenía esta inquietud. Moria me había dicho de hacer teatro, le dije que sí pero ese proyecto se cayó. Esto fue hace tres años, no llegué a hacerlo. Por supuesto que no soy actor, estudié en 2004 pero no me considero actor en absoluto".

"Siempre termino desplegando un histrionismo que no me convierte en actor, pero me da ganas de jugar. Este va a ser un espectáculo muy polémico: tiene acidez, crítica hacia el interior de la comunidad gay, crítica hacia nuestro costado frívolo, nuestro culto al cuerpo y hacia el sexo exprés".

A partir del, el periodista(como "el capocómico") y el actor(como "el vedette hombre") protagonizanCon la dirección general dey con textos de, como nunca presenta sketchs, cuadros musicales, monólogos, videos e interacción con el público en un show al estilo del café concert.tuvo la oportunidad de dialogar con, el histriónico conductor y periodista, que debutará como actor en teatro.", comenzó relatando el animador.Y sumó: "Franco describió lo que pasará en pleno Palermo:, amplióPara completar, lanzó un pequeño adelanto del proyecto que encabezará: