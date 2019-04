Franco Masini sobre su cambio de look: "Mi nuevo personaje requería que me corte el pelo"

En la tarde del miércoles, se llevó a cabo la presentación de "El mago de Oz", la obra de teatro que está en cartelera en Brasil desde el 2003, y llega a nuestro país con una mega producción escenográfica y sonora en las vacaciones de invierno.





Sofi Morandi y Franco Masini serán los protagonistas de este nuevo espectáculo que promete ser un éxito. Los actores estarán acompañados por Natalia Cociuffo y Manuela del Campo, entre otros, con música adaptada por Fito Páez. serán los protagonistas de este nuevo espectáculo que promete ser un éxito. Los actores estarán acompañados por, entre otros, con música adaptada por





En diálogo con PrimiciasYa.com, Masini contó cómo se prepara para este desafío: "Siempre me encantó el público infantil, me encantan los chicos y hacer cosas para ellos. Y poder estar haciendo este espectáculo con grandes artistas y un equipo de producción increíble me pone muy contento. Hay una súperproducción y está bueno que se haga acá en la Argentina".





Con respecto a la dupla con Morandi, indicó: "Con Sofi nos conocemos hace un tiempo y hay muy buena onda, como con el resto del elenco. Y laburar con gente que quiero y admiro está buenísimo".





Esta semana, el actor de "Campanas en la noche" sorprendió con su cambio de look: dejó de lado su pelo largo y compartió con sus seguidores su flamante imagen en Instagram. Al respecto, dijo: "Mi personaje requería que me corte un poco el pelo, y dije hay que renovarse ya estamos en 2019 y vamos por el pelo corto".





Y agregó: "Costó un poco que me lo corte porque uno ya estaba acostumbrado, pero es parte de nuestra profesión para poder encarar ciertos personajes. Ya lo tenía un poco largo y se me venía a la cara, era algo medio incómodo también".





Por último, Franco adelantó que este año se lanzará a la música: "Este año tengo un proyecto para hacer cine y también quiero lanzar mi música. Sea como sea va a salir, ahora estoy con todo el proceso de composición de las canciones, ya llega el momento de decidir y ver por cuál arrancamos con todo el equipo".





Por Juan Pablo Godino - @juanpablogodino