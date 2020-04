Franco Masini recordó su noviazgo con Cande Tinelli: “El amor es un camino eterno”

Franco Masini y Cande Tinelli fueron novios durante un tiempo y parece que quedó muy buena onda entre ellos, por lo menos así lo confesó el actor en las últimas horas.

En una entrevista con la web de Radio Mitre, el joven actor y cantante contó detalles de aquella relación con la hija de Marcelo Tinelli y se sinceró al respecto.

“Yo creo que cada experiencia personal y cada cosa sirve para hacerla canción. Es un conjunto. Es una idea que tenés en ese momento y le sumás una relación sobre esa idea y aportás el granito de arena para hacerla propia. Cada relación o cada momento me sirvió para plasmarlo en un papel, lo que estoy tratando ahora es que esos papeles hablen”, comenzó diciendo Masini sobre cómo aprovecha cada experiencia de su vida para transformarla en una letra para una canción.

Consultado por la carrera que está haciendo su ex pareja, señaló: “Hace tiempo no hablo con Cande pero tengo muy buena relación. Yo creo que cuando uno hace lo que le gusta y lo hace con pasión siempre es bienvenido. Incluso cuando un artista está haciendo música o te subís a un escenario en una obra de teatro y lo está dejando todo uno lo agradece. Y con los artistas pasa eso. Con Candelaria y con cualquiera que hace música. Si uno sabe que le gusta, me parece muy bien por ella”.

En ese sentido, Franco Masini contó qué aprendió de su noviazgo con la hija de Marcelo: “Todas las relaciones te sirven y aprende de cada una. Uno sabe después de esas relaciones que se queda con lo bueno y lo malo uno trata de aprender del error. El amor es un camino eterno y cada persona le deja algo”.

“Con Marcelo de suegro fue una relación como cualquiera, fue hace mil años y ya ni me acuerdo”, cerró.

