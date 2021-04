Franco, el hijo de Beto Casella, reveló que su padre le escribió una carta que no quiere leer: "Lo voy hacer cuando ya no esté"

En la noche del martes, Franco Casella estuvo en "Vino para vos" y contó que su papá, Beto Casella, le escribió hace quince años una carta con consejos para la vida, pero que él todavía no se anima a leer. Y según le dijo a Tomás Dente, prefiere hacerlo cuando el conductor de "Bendita" "ya no esté".

El primer tema de la entrevista fue la relación de Franco con su papá: “Es una relación bárbara. Con mi viejo forjamos una relación de padre-hijo, hermano-hermano y amigo-amigo. Cumplió varios roles además de papá”. Fue ese vínculo que construyeron lo que permitió que Beto compartiera a sus propios amigos con Franco y formaran una banda de música.

Y Beto grabó un emotivo video para Franco: “Lo que tengo para trasmitirte te lo transmití en una extensa carta (…) El éxito de verdad es Franco, Juampi, mis dos hijos hechos dos hombres: solidarios, buenos pibes, sensibles, austeros y buena gente. Un éxito compartido con tu madre, por supuesto (…) Sos un orgullo, un pedacito mío que camina por la vida”, señaló.

Luego de escuchar el mensaje, Franco se mostró muy emocionado, especialmente por la carta mencionada: “Esa carta no la leí todavía y creo que no la voy a leer. Le dije ‘quiero leer la carta cuando no estés’, no sé si está bueno, voy a recapacitar”, explicó el joven.

Según Franco, leer la carta con su padre en vida, lo podría llevar a hacerle preguntas sobre el contenido, algo que quiere evitar. Además, dijo: “Esa carta tiene tiempo y la fue modificando, porque uno no piensa igual de acá a cinco o diez años. Leí un poquito hace siete años, y creo que a mi hermano y a mí nos va a dejar muchísimo cuando no esté”.

“Uno quiere tener a todos sus seres queridos por cincuenta años más, pero somos humanos y sé que nunca son cincuenta años”, cerró el hijo de Beto Casella.

