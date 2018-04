Francisco Delgado: "Entre Barby y yo no hay relación de ningún tipo"

Barby Silenzi encendió la mecha al contar mediante una historia de su Instagram que aparentemente Francisco Delgado, su expareja y padre de su hija, no le quería pasar las fotos de Elena en el jardín. encendió la mecha al contar mediante una historia de su Instagram que aparentemente, su expareja y padre de su hija, no le quería pasar las fotos deen el jardín.





Esto publicó la modelo:

Embed

A raíz de este posteo, hablamos con Francisco Delgado, que declaró: "No tengo mucho para contar. Tuvimos una discusión el viernes, pero como siempre, no es nada nuevo. Relación no hay. Por lo único que hablamos es por Elena, por el jardín, los útiles, por las cosas que conciernen a nuestra hija. Pero entre nosotros no hay relación de ningún tipo".

"Para mí no empeoró ni mejoró la situación, está exactamente todo igual. Desde que declararon juicio en contra mío, que nos inició Ariel Diwan a Gisela Bernal y a mí. Ahí se terminó cualquier tipo de relación o amistad de parte mía", amplió el ex Gran Hermano. amplió el ex

Embed Una publicación compartida de Francisco Delgado (@frandelgadooficial) el Feb 28, 2018 at 4:21 PST

Para, cerrar, Delgado subrayó: "La situación no es triste: es tristísima la verdad. Pero bueno, qué va a ser... Eso es todo. No hay nada más que recomponer".