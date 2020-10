Franchín y Sofía Pachano contra Xipolitakis: "La ayudan, tiene favoritismo"

Vicky Xipolitakis parece ser la elegida por el jurado de "Masterchef Celebrity". Si bien el programa recién comienza, Vicky logró sortear los prejuicios de su fama y demostró que sabe cocinar.

Analía Franchín y Sofía Pachano están en contra de Vicky Xipolitakis y apuntan a ella como una favorita de los jurados.

En diálogo con Flor Vigna, integrante del programa de las noches de Telefe, las participantes plantearon sus sospechas sobre lo bien que le está yendo a la mediática en el concurso de cocina.

“A Xipolitakis la vuelven a salvar, parece que la salvan desde que empezó. Capaz, si me vengo con un vestido de tull me perdonan más, que se yo, no sé…”, dijo Franchín.

“Obvio que hay coronita, que hay favoritos. Si, ¿o no?”, le preguntó Sofía Pachano a Leticia Siciliani,

Germán Martitegui explicó el motivo del favoritismo: “Creo que el mensaje es súper lindo. Alguien que, por su aspecto, por lo que hace o por sus declaraciones o por el tipo de fama que tiene crees que no va a poder hacer algo, y finalmente siento que nos puso la tapa a todos con nuestros prejuicios y está demostrando que cocina muy bien”.

