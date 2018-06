Franchín tras el debate en la mesa de Mirtha sobre despenalizar el aborto: "¡La ley tiene que salir!"

Este miércoles llega a la cámara baja delel proyecto de ley para despenalizar el aborto en nuestro país y gran parte de los programas de televisión generan espacios de debate entre los que están a favor y en contra.

En el ciclo de Mirtha Legrand de ayer hubo un intercambio entre Analía Franchín y las actrices Jorgelina Aruzzi y Ángela Torres. Muchos creyeron que Franchín estaba parada en la vereda opuesta pero la periodista aclaró con Primiciasya.com las cosas que "le hacen ruido" de las actrices que defienden la despenalización.

"Hay varias que me constan que tienen este speech para el afuera y en off dicen lo contrario. Entonces eso me parece que lo hacen para ´agradarles´ a las actrices de renombre y estar en la movida", dijo Analía sobre el rótulo de "cool" le puso a esas personas sentada a la mesa de Legrand.

Y agregó: "Hubo un clima súper ameno. Yo tengo la sensación de que muy en contra, indecisa o distinto no te podés mostrar porque te atacan. No fue el caso de las chicas, de Jorgelina (Aruzzi) y Ángela (Torres), lo que digo es que la ley tiene que salir pero me hubiese encantado que toda esta garra que le pusieron a la ley de despenalización del aborto la hayan puesto en controlar las escuelas que no tiene educación sexual y están obligadas a tenerla. Tampoco es el trabajo de ellas. Siento que empezamos por el final. Claramente no podemos tapar los ojos. Pero se tendría que decir sobre el daño que le hace psicológicamente a una mujer abortar. Y las secuelas que le puede dejar. Desde lo clínico, aunque esté bien realizado".

Cierto es que Analía está a favor de la ley que despenaliza el aborto pero siente que no hay que banalizar algunas cuestiones del debate: "A favor de la ley me muestro, no me gusta cuando escucho mujeres en la marcha gritando ´somos libres abortemos...´ como si fuese tirarse a una pileta. Me hace un poco de ruido".

