Fran Tinelli aclaró la situación con su vecino tras la música fuerte en su casa

Fran Tinelli tuvo un fuerte cruce con un vecino por pasar música a gran volumen e hizo un descargo en Instagram. El hijo del conductor y empresario, que vive junto a su hermana Juana y su madre, Paula Robles, relató toda la secuencia del incidente paso a paso.

El vecino le había dejado una irónica nota escrita en una servilleta por debajo de la puerta que decía: “Hola, soy Gustavo, tu vecino del 4P. Más allá del tipo de música (a mí me gusta más el rock) también fui DJ. Y existen unos aparatos llamados auriculares y pisos de goma para saltar, sobre todo después de las 22 hs”.

El asunto es que Fran, quien junto a su hermana armaron su propia cabina casera para musicalizar la cuarentena, respondió en sus historias de Instagram: “Subí, Gusti, y tocamos juntos. Capaz estás nostálgico”. Y después puso play a Smells like teen spirit de Nirvana a todo volumen y le siguió dedicando mensajes a su vecino: “A mí también me gusta el rock, Gusti. Sabelo que a mí también”.

Pasado el incidente, Fran aclaró: “Con mi vecino está todo más que bien, ya que le respondí a su carta pidiéndole disculpas si había sentido un exceso de mi parte. Este “chiste” muchos lo tomaron como un gesto sobrador. Una característica que no figura en mis valores. Los que me conocen saben muy bien qué madera tengo”. Y finalizó: “Está todo muy sensible pero no hay que perder la esperanza y saber que todo pasa”.

