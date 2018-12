Andrea Estévez se vio envuelta en un gran escándalo con el padre de su hija Hannah, Juan Manuel García, cuando ella contó que él "no la había acompañado durante el embarazo" y que era un "padre ausente". Luego de esas declaraciones, decidió volverse al país sola, con su beba de apenas tres meses. En agosto pasado,se vio envuelta en un gran escándalo con el padre de su hija, cuando ella contó que ély que era unLuego de esas declaraciones, decidió volverse al país sola, con su beba de apenas tres meses.





Ana Rosenfeld, y los abuelos de su hija Hannah, además de la doctora Mariana Gallego, quien fue en representación de García. Lo cierto es que ayer por la tarde, se llevó a cabo la audiencia entre Estevez, quien fue acompañada por su abogada,y los abuelos de su hija Hannah, además de la doctora, quien fue en representación de García.





También fue otra abogada del estudio de Gallego que representaba a los abuelos de la beba, quienes —al igual que Juan Manuel— también fueron demandados por alimentos.

Y según le contó Estévez a PrimiciasYa.com, la audiencia fue complicada y no hubo arreglo ya que "Juan Manuel García no se presentó y tampoco se presentó nadie de su parte. La doctora Mariana Gallegono no es oficialmente su abogada, no tiene ningún poder para poder hablar por él".





"Vino solamente a representar a los abuelos de Hannah. Y al consultarle en dónde se encuentra la nena. Comentó que ella no puede dar información y en este momento a Juan Manuel no tenemos forma de ubicarlo... Imagínate mi preocupación que pueda estar en un estado de ilegalidad ya que es el padre de mi hija", indicó.





Además, Andrea aclaró: "Respecto al número solicitado –se habló de una cifra de 100 mil pesos- no es solo de alimentos sino de vivienda, pañales, impuestos de la vivienda, farmacia, cobertura médica, trámites de migraciones, una niñera o guardería para que yo pueda trabajar ya que Hannah está a mi exclusivo cuidado y desde que nació soy quien mantiene y cuida a mi hija siempre. Mi abogada ofreció una parte hacernos cargo para ayudar, yo estoy dispuesta a pagar una parte".





Y por último, remarcó: "Los dos abogados que vinieron fue en representación de sus abuelos, mi ex quedó incompareciente... Es absolutamente falso que Mariana Gallego vino en su representación".