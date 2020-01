Las fotos sexys de Ulises Jaitt durante sus vacaciones en Mar del Plata

Ulises Jaitt despertó los suspiros de sus seguidores tras publicar unas fotos súper sexys de su físico a través de las redes sociales, durante sus vacaciones en Mar del Plata.

"Disfrutando de las vacaciones", escribió en las redes. Hace unos meses, le contaba a este portal cómo se cuida para mantener su cuerpo: "Entreno de lunes a viernes. Voy en bicicleta hasta el gimnasio. Entonces entre ida y vuelta hago una hora de bicicleta más una hora de gimnasio, entrenando súper series para quemar y marcar. En total son dos horas de entrenamiento entre el ida y vuelta en bici y el gimnasio", indicó el conductor radial de "El show del espectáculo".

LEER MÁS El fuerte relato de la hija de Natacha Jaitt: "Seguiré luchando día a día para que salga a luz la verdad"

Y agregó: "Me cuido con las comida. La clave es no comer harinas, no azúcar, alimentarse de proteínas y poco carbohidrato, más que nada al mediodía porque el cuerpo sigue quemando grasas porque uno sigue en movimiento y a la noche comer liviano cuando uno se va a dormir porque el cuerpo queda quieto. Desayunar y merendar frutas. Obviamente el permitido una vez por semana, no comer frito es otra de las claves. Y también tomó batido de proteínas. La clave es saber alimentarse, ser ordenado en eso y entrenar en constante movimiento".

Cabe destacar que el 2019 fue un año triste para Ulises y su familia. La muerte de su hermana, Natacha, aún hoy le produce un gran dolor mientras lucha por aclarar el fallecimiento de la mediática, que ocurrió en confusas circunstancias en el Complejo Xanadú, en Tigre.