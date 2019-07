¡Fotos explosivas! El integrante más hot de "Sex", la obra de José María Muscari

Fernando Goncalves Lema es un artista nacido en Buenos Aires. Iniciando su carrera como músico, no tardó mucho en convertirse en un performer multifacético.





A los 28 años se destaca como uno de los actores de "SEX", el espectáculo de José María Muscari que debutó hace un mes convirtiéndose en un éxito con funciones agotadas.

"Con SEX me siento extasiado. Muy contento de volver a hacer teatro y sobretodo de trabajar con gente maravillosa y talentosa como Muscari y toda la troup que forma el elenco. También agradecido con la gente por qué ya llevamos 5 semanas seguidas con funciones agotadas y eso hoy en día es algo grande", señaló el apuesto muchacho en diálogo con este portal.

Fernando hizo su primera aparición en teatro en 2017 participando en "Taboo" y "Stravaganza – Water In Art" de Flavio Mendoza, luego de hacerse un nombre en el ambiente de la moda como "el chico tatuado" y algunas participaciones en cine.





"En cuanto a mi exposición en el show no tengo problemas, soy muy seguro de mí mismo y el espectáculo no es solo erótico, está lleno de música y baile que lo transforma en un cocktail irresistible, es muy artístico también, así que me siento seguro haciéndolo", indicó.

Y a su vez, agregó: "¿A quién no le gusta el sexo? No conozco a nadie que responda que no, el sexo es un tema importante para todos y parte de nuestras vidas así que creo que tienen que venir a vivir la experiencia SEX sin dudas".





"SEX" se presenta todos los viernes, sábados y domingos en Gorriti Art Center (Palermo) y las entradas están disponibles en alternativa teatral y puntos de venta.

En la actualidad además de presentarse todos los fines de semana en "SEX", Fernando está presentando también todos los meses su proyecto de música electrónica.





El próximo sábado 13 de julio, Fernando se presenta como DJ en vivo en Carnal (Palermo Hollywood) donde todos los meses realiza su fiesta "INSIDE Techno" donde todos los invitados disfrutan de una de las mejores terrazas de Palermo bailando hasta el amanecer.