La foto semidesnuda de Madonna al borde de la censura en las redes

Madonna otra vez demostró su total sensualidad a los 61 años con una imagen de alto impacto.

La artista posteó en su Instagram una sensual foto que roza los límites permitidos por el código de seguridad de Instagram.

En el posteo, la reina del pop se mostró con ropa interior en transparencia y sentada en un sillón.

"Mi situación de vestuario actual... Y para aquellos que se sientan ofendidos de alguna manera por esta foto, quiero informarles que me he graduado con éxito de la Universidad Me importa una Mierd.... ¡Gracias por asistir a mi ceremonia de graduación! ¡Clase 2020!", expresó en la sensual imagen.

La imagen rápidamente causó gran impacto entre sus millones de seguidores y llovieron miles de likes.

La intérprete estadounidense sigue demostrando su costado más sexy en medio de la pandemia.