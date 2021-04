La foto de Mimí Alvarado que despertó sospechas de reencuentro con El Tirri: "¡No encontré un...!"

Una frase y una foto de Mimi Alvarado generó sospechas de reencuentro con su pareja, Luciano El Tirri.

"Toda mi dulzura pendula sobre tí", escribió Mimi en su cuenta de Instagram y publicó la siguiente imagen.

El parecido de la mujer que se ve en la imagen con Mimi generó un sinfín de comentarios donde le preguntaban si ya se había reencontrado con el primo de Marcelo Tinelli.

La pareja hace más de 3 años que no se ve de forma presencial ya que Luciano está radicado en Estados Unidos y no pudo salir por mucho tiempo hasta que le dieron la nacionalidad.

Iban a reencontrarse en diciembre pasado pero el rebrote de COVID impidió que el cantante viaje.

Primiciasya.com dialogó hoy con Mimi sobre esta foto y gentilmente aclaró: "La mayoría de mis seguidores saben que no tengo un contenido puntual en mi Instagram, lo utilizo como blog personal, para promocionar si voy a estar en un programa, de vez en cuando pongo algún que otro video de frases, escritos, de personajes que me gustan, hago captura de fotos también que son de páginas anónimas, con frases que me gustan, que no tienen nada que ver con mi vida personal".

Y agregó: "Lo pongo porque me gustan. En esta foto, la foto de la chica, parece que la gente pensó que era yo y Luciano. Para nada encontré un parecido de ningún. Si entras en el perfil vas a ver que cada tanto pongo fotos, frases, cosas, es muy variado mi Instagram. No tengo un contenido puntual, no soy un influencer, utilizo mi red más como un blog personal, pongo lo que quiera y cuando quiera".

Por último contó cuándo lo va a ver a Luciano y el lugar: "A Luciano lo voy a ver dentro de uno o dos meses. La semana que viene me voy de viaje. Luciano está muy ocupado en algunas cosas afuera. Cuidándose mucho porque no se quiere contagiar de COVID, yo también estoy en esa, salgo a hacer diligencias. Lo que respecta a mi viaje tuvimos muchas trabas, en Migraciones, tuve que hacer el trámite de cero del DNI, recién en unos días lo voy a poder resolver. Ya la semana que viene me iré a mi país. Y cuando baje un poco esto del COVID, Luciano va a viajar, yo me voy sí o sí porque tengo reuniones en mi país, hace mucho que no viajo, tengo de todo para hacer allá".