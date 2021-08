Video: Martín Baclini se quedó a dormir en la casa de Cinthia Fernández

Cinthia Fernández y Martín Baclini se separaron a fines de 2019. Pese a la ruptura, el empresario y la bailarina mantienen una excelente relación.

En su cuenta de Instagram, la panelista de Los ángeles de la mañana contó que recibió una visita sorpresa del rosarino. Sus hijas, Bella, Charis y Francesca, se pusieron a jugar con él y le propusieron hacer un pijama party.

Baclini se sacó la remera e intentó dormir, pero las niñas no se lo permitieron. La hijas de Cinthia y Matías Defederico no paraban de saltar, gritar y bailar por toda la habitación, con una energía incontrolable como siempre.

Cuando todos se durmieron, la panelista de Los ángeles de la mañana filmó con su teléfono al empresario porque estaba roncando. "Chicos, lo que ronca este chabón. ¿Escuchan Encima se durmieron todas no sé ni cómo tan temprano. Y yo con esta máquina de emitir sonidos. No es normal. No me deja dormir, yo no puedo creer esto. Menos mal que me separé a tiempo", exclamó.

Finalmente, a mitad de la noche, Baclini se fue de la casa de su ex y le dejó una nota. "Me voy, se me tapó la nariz, no puedo respirar", decía el mensaje del rosarino, que volvió a su casa para seguir descansando.