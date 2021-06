La foto de Luisana Lopilato tomando sol que enloqueció a Michael Bublé: "Bueno, mier.."

Luisana Lopilato compartió una imagen en Instagram donde se la ve haciendo topless y la divertida reacción de su marido, Michael Bublé, sorprendió a sus seguidores.

"Vitamina D", escribió la actriz a través de su cuenta donde tiene millones de seguidores y compartió la sugerente imagen.

Michael, al verla sensual, no pudo evitar responderle divertido: "Well Shit" ("Bueno, mierd#a"), comentó en el posteo.

LEER MÁS: Ex de Susana Giménez perdió un juicio millonario en Uruguay

Después ambos compartieron una divertida videollamada en la que el cantante no dudó en proponerle tener otro bebé juntos.

"Ok, Fine. ¿Maybe one more baby?" ("Ok, bueno. ¿Tal vez un nuevo bebé?"), expresó.

LEER MÁS: La pícara reacción de More Rial cuando le consultaron si está de novia

A lo que Luisana respondió en la misma sintonía: "With you maybe i'll make 10 more" ("Con vos, tendría 10 más").

¿Se viene otro hermanito para Noah, Elías y Vida?