La foto inédita que compartió Mirtha Legrand firmando su primer contrato para hacer los almuerzos

Mirtha Legrand es, sin dudas, una de las mujeres más relevantes que tiene el país. La mujer que ha trabajado en cine y en televisión, desde hace 52 años lleva adelante el mítico ciclo televisivo, "Almorzando con Mirtha Legrand".

Y en las últimas horas, la diva emitió un breve saludo en sus redes por los 52 años de sus míticos almuerzos y compartió una foto inédita en donde se la ve a ella firmando el contrato para conducir el exitoso programa.

"¡Un honor seguir unidos desde aquel 3 de junio de 1968! Mi especial recuerdo para Alejandro Romay, Samuel Yankelevich y Daniel Tinayre que confiaron en mi", señaló Mirtha desde su cuenta de Twitter.

Recordemos que cuando dictaminaron la cuarentena obligatoria por coronavirus, Mirtha Legrand decidió no ir más a hacer sus programas y en su lugar tomó la posta su nieta, Juana Viale.

La conductora de 93 años se confinó en su casa, donde no sale ya que puede correr mucho riesgo por su avanzada edad. En medio de todo esto, recibió la mala noticia de la muerte de su gemela Goldie, y la devastó.

"Estoy regular, muy triste. Yo sé todo lo que me van a decir. Que somos gente grande, pero es muy doloroso. Éramos compañeras de vida. Hace 75 días estoy encerrada. No salgo ni al balcón. Lo de Goldie me mató. Ella estaba aterrada, con mucho miedo por la pandemia y murió de muerte súbita. Era una mujer maravillosa", manifestó hace unos días La Chiqui sobre la dolorosa pérdida.

