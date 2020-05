La foto inédita que compartió Gianinna de Diego Maradona con una profunda reflexión

Gianinna Maradona compartió una foto inédita en su cuenta de Instagram que ella misma le sacó a su padre, Diego Maradona, cuando había viajado de visita para estar presente en el día de su cumpleaños.

Esto se dio justo horas antes de que ella cumpla 31 años este 16 de mayo.

“Hace semanas hice una meditación vía FaceTime. Durante el ejercicio se me vino esta imagen y desde ahí que no puedo sacármela de la cabeza. Me acuesto y me levanto pensando en esta risa de felicidad extrema", describió la madre de Benjamín en la postal de su padre.

Y añadió el contexto en que mostró esta foto: “Se las comparto porque contagia felicidad. Algo que necesitamos en esta eterna cuarentena. Compartir la felicidad a la distancia. De eso se trata, por lo menos hoy”.

“Me acuerdo de ese día, de ese momento específico. Fue en esta época, me habían regalado una cámara de fotos para mi cumpleaños y nos la pasábamos sacando fotos”, indicó la hermana de Dalma sobre ese momento en que tomó la foto.

Y comentó sobre esa época de su papá: “Tenía las prioridades claras y el corazón le tiraba más que otra cosa en el mundo. No le importaba otra cosa que no sea cruzar el océano para venir a por mí”.