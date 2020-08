La foto que confirma el acercamiento entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré

Esta tarde, en "Intrusos", Guido Zaffora presentó la foto de lo que podía ser el reencuentro entre Laurita Fernández y Nicolás Cabré.

El acercamiento se produjo el fin de semana en el country donde el actor vive. Los chicos fueron fotografiados por las calles del lugar mientras daban un paseo y charlaban en privado.

Ella iba vestida con buzo rosa que después fue contrastado con una foto que subió en Instagram y él con remera negra, gorra y jean.

Según la información brindada por el programa de América, los chicos se dieron cuenta que los vecinas iban a sacarle una foto y caminaron rápido hasta la casa del actor.

Recordemos que la pareja se separó tras la temporada teatral en Mar del Plata y el inicio de la cuarentena. Compartieron unos días en la vivienda del actor pero ella luego tomó sus cosas y se fue a su casa, allá por abril pasado.

Luego vino la confirmación de la crisis y la puerta nunca se cerró. Ella reveló que estaban en distintas frecuencias y que ella no quería amoldar su vida a la de él.

La semana pasada, Laurita fue vinculada sentimentalmente con Marcelo Tinelli.

"No puedo creer el nivel de machismo que todavía se maneja. A los hombres no los cuestionan. Nunca. Me cansé de callarme", indicó en Twitter la actriz ante el rumor.

Y agregó: "Por ser mujer deducen que me gané mi lugar por algo que es MENTIRA. INDIGNA tener que aclarar estas cosas".