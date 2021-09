La foto en la cama de Nicole Neumann y Manu Urcera

Nicole Neumann y José Manuel Urcera siguen alimentando su historia de amor que ya está afianzada tras varios meses de noviazgo.

El fin de semana el piloto de auto compartió en las redes una imagen de la intimidad de la pareja disfrutando de un momento de descanso en la cama.

La modelo y conductora de Santo Sábado reposteó la misma foto y añadió un corazón a la publicación.

Hace un tiempo, Nicole hablaba con el ciclo A la tarde, América, sobre aquel naciente amor entre los dos.

“Siempre el amor de mi vida, pero tiene que tener eso otro también… sino, nunca va a ser el amor de mi vida. Soy escorpiana, me mueve la pasión”, dijo la rubia cuando le consultaron sobre la importancia que le da al sexo en una pareja.

Además, fundamentó sobre esto de mantener al resguardo la relación: “La decreté hace un tiempo, después de mi último noviazgo público. Porque da lugar a muchas cosas, se habla mucho y no me gusta. Mientras menos uno diga, menos hay para hablar. Que igual siempre encuentran algo. Es una pequeña parte de mi que prefiero preservar lo más que pueda”.

Y también habló sobre la posibilidad de casarse y tener otro hijo: “No es algo que tenga la necesidad ni el deseo, hoy. Pero si estoy muerta de amor por una persona y esa persona me lo pide muerta de amor, seguramente no le pueda decir que no a ninguna de las dos cosas. Me muero de amor con esas cosas en el hombre, cuando se le cae la ternura. No le puedo decir que no si me llega a pasar”.

“Me gusta la convivencia, la vida de a dos, compartida. Pero tiene que ser muy meditado y consensuado entre todo el grupo. Somos muchas”, señaló la modelo.