Florencia Zaccanti: "No saben la depresión que yo puedo estar pasando porque no tengo laburo"

En charla con este medio tras estos tuits, Flor expresó indignada: "No me importa que hagan una nota que estoy a los besos con ella porque María es mi amiga y le tengo cariño y la quiero. Pero que hagan una nota que digan que soy come hombre... Ya me vengo bancando que me vengan diciendo que se pasó mi momento de fama".

"No saben la depresión que yo puedo estar pasando porque no tengo laburo, porque es la verdad. Yo no quiero ir por el camino fácil que agarran hoy en día en la televisión y no tengo laburo. Me está costando un montón y quiero ir por mi sueño y por lo que siempre luché", agregó la ex "Gran Hermano 2015" sobre el tema.

"Si sos una piba bien cuesta mucho estar en el medio y yo trato de estar a mi manera. He ido a casting importantístimos que podía quedar y me han constestado: no porque sos ex Gran Hermano. No les importa si soy capaz o sé hacer algo. Me cuesta mucho conseguir trabajo acá. Yo la peleo sola de abajo y no me ayuda nadie", añadió la morocha con mucha angustia.

"¿Tengo que hacer escándalos para estar en los medios? Yo estoy todas las semanas en un programa de televisión haciendo una publicidad. Me rompo trabajando y siempre quise hacer televisión. Elegí este camino y sabía que iba a ser así, ir de a poco. Me cuesta un montón y me pone mal que salgan estas cosas. Este medio es por contacto, no por talento, y yo elegí llegar de otro lado", cerró la modelo.





