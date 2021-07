Florencia de la V recordó con emoción a Jorge Ibáñez en el Día del Amigo: "La amistad duplica las alegrías"

Flor de la V, como todos los 20 de julio, no dejó de recordar a quien fuera su gran amigo que la apoyó durante muchos años mientras crecía como figura del medio. Así en este día del amigo, la actual panelista de "A la tarde" (América TV) le dedicó sensibles 2 posteos al recordado diseñador Jorge Ibáñez.

El primero de ellos lo compartió durante los primeros minutos de este martes, con una imagen de ella junto al diseñador tras haber conseguido el DNI con su identidad de género, por el que tanto luchó, con la leyenda "La amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Feliz día para todxs".

En tanto, el segundo recuerdo a su querido amigo Jorge Ibáñez lo hizo durante la mañana de este día del amigo con un extenso texto que tituló 'Feliz día de la amistad'. Allí comenzó asegurando que "En verdad, este día es una de las efemérides más lindas que hay". Para luego hacer un análisis, asegurando "A veces, en estos casos, se produce un falso debate en torno a qué entendemos por amistad. Están quienes dicen 'Amigos… amigos de verdad hay pocos' y después están los de abrazo fácil que a la segunda vez que viajan en colectivo con vos ya te dicen cosas como 'Ojo…te lo cuento a vos porque sos mi amigo'".

"También en estos tiempos de comunicaciones virtuales, es común que ya se considere amiga alguien con quien lo único que hemos compartido es un video de TikTok . Pero más allá o más acá de estas posturas, lo que está fuera de toda discusión es que la vida sin amigos sería insoportable", continuó Flor su homenaje por el día del amigo, reflejando a Jorge Ibáñez como tal sin necesidad alguna de nombrarlo. .

Ya hacia el final de su escrito recordó las diferentes tipos de amistades "Amigos de todo tipo: el confidente que conoce ese secreto que no le comentamos ni a la almohada, el que se cuelga dos años pero de golpe te lo encontrás y parece que pasó un día desde que no lo ves, aquella con quien alguna vez te unió algo importante y, más allá de la distancia, sigue teniendo un lugar en tu alma. Y también los no tan amigos pero que te hacen linda la vida: el vecino que te saluda con onda, el compañero de trabajo que te alegra la jornada, la farmacéutica que te hace un chiste cuando te ve bajoneada, la maestra de tus hijos que te recibe con una sonrisa… Porque la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad. Feliz día para todxs. #Diadelamigx"

