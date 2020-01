Florencia de la V sobre los dichos de Walter Queijeiro: "Esto es violencia de género"

La semana pasada, Walter Queijeiro, brindó una entrevista al ciclo "El show del espectáculo" que conduce Ulises Jaitt y en la charla confesó que tuvo un conflicto hace varios años con Pablo Goycochea, esposo de Florencia de la V.

En la charla radial, el periodista deportivo y panelista de "Polémica en el bar" reconoce que no se sentaría a tomar un café con él por el conflicto que mantuvieron cuando trabajaba en Telefe, en el ciclo "AM".

“Una vez tuve un problema con el esposo que me desafió a pelear. Fue en 2012, por algo que yo dije que ni si quiera me acordaba porque hacía dos años que me había ido de ese programa”, dijo Walter.

Y ante la consulta de cómo ve a Florencia de la V, Queijeiro disparó una frase que generó una terrible polémica: "Tiene documento y la ley la considera mujer pero biológicamente es un hombre. Si tiene una medicación, le van a tener que dar la medicación correspondiente a la de un hombre".

Los dichos del ex candidato a intendente de Quilmes por la alianza Unidos por una Nueva Alternativa en 2015 generaron la reacción de Victoria Donda, titular del INADI, que salió a cuestionar los dichos de Queijeiro, manifestando públicamente su solidaridad con De la V por considerarla agredida.

“Hoy creo que la sociedad está mucho más preparada y la condena social es inmediata. Eso antes no sucedía. Todo era enfrentamientos mediáticos y cosas de color. Esto es violencia de género y la gente lo toma así hoy. El repudio es inmediato”, arrancó diciendo De La V en diálogo con Tarde o temprano, el programa de Luis Bremer en Crónica TV.

“Gente con ese pensamiento sigue habiendo y va a haber, pero por suerte están quedando atrás, y están quedando menos. Las nuevas generaciones, nuestros hijos y los que vienen, ya piensan de manera diferente”, comentó la actriz protagonista de La fiesta inolvidable, en el teatro Corrientes de Mar del Plata.

