Florencia de la V contó que deberá operarse muy pronto

En medio del emotivo relato que hizo Karina Mazzocco, conductora de A la tarde, América Tv, sobre tomar consciencia sobre el cáncer de mamas y sobre el padecimiento por el que hoy atraviesa una de sus mejores amigas, Florencia de la V, panelista del ciclo, contó al aire que deberá operarse de forma urgente.

"Hay algo que me parece importante con el tema del cáncer. El otro día fui al Hospital Alemán y me hice una mamografía que por la pandemia no me hacía desde hacía mucho tiempo. Entonces me enteré que tengo fisuradas las dos prótesis. Eso es peligrosísimo y por eso me tengo que operar ahora dentro de poquito y cambiarlas", explicó Florencia.

Y añadió: "Quizás hay muchas mujeres que están atravesando esta situación, no se controlan, creen que ya está y la verdad es que es muy peligroso. Por eso está bueno el mensaje de controlarse. Y si tenés las lolas echas por favor contrólate, porque es muy peligroso que ese líquido ande suelto por el cuerpo".

Mazzocco se mostró muy movilizada al narrar el drama que vivió una de sus mejores amiga, en medio de la cuarentena estricta. En su descargo, la conductora de A la tarde lanzó una crítica contra el Gobierno por el manejo de la pandemia.

La figura de América TV comenzó dirigiéndose a la audiencia de su programa para concientizar sobre la importancia de realizarse controles de rutina para luego hacerle un fuerte cuestionamiento a la clase dirigente.

"Quiero contarles que un amiga, por la pandemia, no se pudo hacer sus estudios mamarios a tiempo, como tantas otras personas. Este año, le detectaron un cáncer de mama", relató.

Mazzocco precisó que afortunadamente su amiga fue atendida y ya se encuentra en proceso de recuperación. "Hoy 15 de septiembre mi amiga fue operada, con una mastectomía, con todo lo que eso significa", detalló.