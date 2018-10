"Indios", Joaquín Vitola, luego de dos años y medio de amor. Florencia Torrente reveló que se separó del músico de la banda, luego de dos años y medio de amor.





"¿Vos estás en pareja, no?", le dijo al pasar el animador, y ella no disimuló: "No. Es muy reciente", aseguró la modelo, actriz y empresaria con una sonrisa, confirmando el reciente final de la relación con el músico.









Araceli González habló con este medio sobre el robo de mercadería de su marca que sufrió del baúl del auto: "Estoy tratando de encontrar alguna cámara de seguridad", contó. Cabe recordar que hace unos días la hija dehabló con este medio sobre el robo de mercadería de su marca que sufrió del baúl del auto:, contó. (Ver nota)