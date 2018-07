Florencia Torrente sobre Adrián Suar: "Vivir tantos años con una persona y desconocerla es muy fuerte"

Como pocas veces lo hizo,se tomó su tiempo en la emisión de anoche deque conducepor la pantalla depara hablar de su vínculo conquien fuera casi un padre para ella durante 18 años.

Florencia conoció a Adrián cuando apenas tenía dos años y vivió con él durante toda la relación de su madre, Araceli González, con el actor y dueño de la productora Pol-Ka-.

"No tengo relación. No hay conflicto. No hay relación. Me bañaba, jugaba a las Barbies conmigo, tenía una relación pero bueno... yo creo que los grandes construyen las relaciones cuando uno es chiquito, pero sostenerla en el tiempo también depende de uno cuando crece", dijo Florencia en charla con Novaresio.

Y agregó: "Pero si del otro lado no hay una respuesta, es un poco doloroso, bastante, porque yo conviví más tiempo con él que con mi padre, que solo conviví hasta los dos años, y con él hasta los 18, entonces es fuerte... Uno no lo puede comparar con una relación de padre, porque mi papá es mi papá y lo amo con toda mi alma, pero uno viviendo tantos años con una persona y de pronto desconocerla es muy fuerte".





Recordemos que durante 2017 su madre tuvo declaraciones muy fuertes para con Adrián. Todo comenzó tras una entrevista de Suar en Infobae donde define a Griselda Siciliani, su última pareja, como "familia" y desplaza un poco el vínculo con Araceli con quien se distanció bastante desde la separación.

"No me extraña que defienda a Griselda (Siciliani, 39), lo que me parece deshonesto y mentiroso es que él diga que tuvo que arrancarme a mi hijo (Tomás "Toto" Suar) de las manos para poder verlo. Las puertas de mi casa siempre estuvieron abiertas para que viera a mi hijo", dijo González por entonces.

Por su puesto que esto destapó una interna que pocos conocían y que de la que Torrente viene tomando partido, desde entonces y con lógica, por su mamá.

