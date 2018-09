Florencia Peña y Ramiro Ponce de León le inician acciones legales a Eliana Mendoza

Florencia Peña y su pareja Ramiro Ponce de León le iniciarán acciones legales a Eliana Mendoza, la mujer que habría tenido un affaire con él y por la cual estalló el escándalo.

"No quería dejar de responderte, soy absolutamente respetuosa y educada. Pero hoy mi garganta está cerrada, mi voz sin tinte y mi corazón de mujer fuertemente dañado. Para que entiendas mejor es el día después de la muerte, la muerte de un gran amor de 5 años de duración. Imaginate que ante tanto dolor yo pueda ser parte de un juego perverso, promiscuo o de poliamor, de dos adultos patéticos, no me ayuda mucho, me vacía un poco más aún. Cuando esté en condiciones y mi almita esté sanada podré responder a cosas que querés saber, un cariño", dijo Mendoza.

La actriz expuso todo un debate nacional acerca de las relaciones de pareja. Ella dice que con su marido plantearon un escenario de poliamor.

Según reveló el abogado de la pareja, Bernardo Beccar Varela, Eliana habría extorsionado a Ramiro. Si bien no reveló si se trató de dinero, la joven habría pedido algo a cambio de detener la circulación de las pruebas del romance.

El abogado de la actriz contó hoy en "Los Ángeles de la mañana", El Trece, que iniciarán acciones legales contra la modelo salteña.





