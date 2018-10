Florencia Peña vs Pampita: "Lo del cero fue un show personal suyo"

Pampita se vengó de Lourdes Sánchez en la salsa de tres que la mujer del Diego Ramos y Florencia Peña y este jueves, la actitud de la jurado continuó dando que hablar. Días atrás, en el Bailando se vengó deen la salsa de tres que la mujer del Chato Prada realizó junto ay este jueves, la actitud de la jurado continuó dando que hablar.

"Si me preguntás si me gustó, no. Me pareció que fue un show personal de Pampita. Pero está bien, lo acepto, es parte del juego", dijo la actriz cuando Marcelo Tinelli le preguntó por el tema.

Y siguió: "Ella lo hizo para que todo el mundo hablara de que había puesto un cero. Pero está bien, lo logró, habló todo el mundo de eso y estuvo muy bien. Nosotros bailamos muy bien, que es lo que rescato de esa noche, y que fue muy lindo", disparó mientras Pampita no le quitaba los ojos de encima.

"Podría haber puesto otra nota. Yo bajé un punto y casi me escrachan en la esquina de La Corte. Frente a algo que pasa entre ellas, obviamente no me voy a meter. No está bueno lo que Lourdes le dijo y se lo dije a Lourdes, pero más allá de eso, había otras personas que estaban involucradas...", tiró luego.

"Estuvo bien, le resultó", concluyó. ¡Tremendo!

No te pierdas el video de esta nota!

Embed