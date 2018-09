Marcelo Tinelli presentó el comienzo de "Bailando 2018" tras el exitoso debut de la temporada número 29 de "ShowMatch", que tuvo lugar el lunes, por la pantalla de El Trece. En la noche del martes,presentó el comienzo detras el exitoso debut de la temporada número 29 deque tuvo lugar el lunes, por la pantalla de





El Cabezón empezó agradeciendo a todos los que trabajaron para la emisión del lunes en su regreso a la pantalla y luego presentó al jurado del "Bailando 2018", jurado que tiene cambios en sus integrantes respecto de las ediciones anteriores. Lo componen: Laurita Fernández, Flor Peña, Ángel De Brito y Marcelo Polino. Ya no son de la partida, Pampita y Moria Casán.





En diálogo con PrimiciasYa.com, Flor Peña contó cómo se sintió en este nuevo rol: "Para mí es un nuevo desafío ser jurado de ShowMatch, es un trabajo que es muy nuevo para mí. Es algo que nunca hice y me divierte abordarlo. Más allá de mis conocimientos más o menos técnicos sobre el show, soy una actriz que ha hecho muchas cosas. Desde mi historia personal al haberme subido tanto al escenario, de haber tantas cosas musicales me da la posibilidad de mirar una cosa más macro a diferencia de Laurita que tiene una mirada más técnica, cosa que está buenísima porque ahí nos complementamos".

Embed Hablame de esta foto consuegro @marcelotinelli #Bailando2018 Una publicación compartida por Florencia Peña (@flor_de_p) el 4 de Sep de 2018 a las 7:46 PDT







Y luego remarcó: "Me da mucha alegría porque mi presente con la familia de Marcelo es muy linda y la quiero mucho a Juana. El hecho de estar conviviendo como una familia me da alegría poder compartirlo con el trabajo. Anoche me sentí muy cómoda y obviamente iré buscando mi lugar. Me gustan mis compañeros, la paso muy bien con ellos. A Polino lo conozco desde muy chiquita y nos conocemos mucho, Laurita es un amor y Ángel es un gran compañero. Creo que se viene unos lindos meses por delante, veremos cómo me va. Me tengo Fe".

Al ser consultada sobre su rol, si siente que ocupa el lugar de Moria o Pampita, indicó: "Yo no ocupo el lugar de nadie. Yo tengo mi propio lugar en la vida y en... Acá no se reemplazó alguien por alguien sino que se armó algo nuevo, Moria tiene una personalidad increíble y no nos parecemos en nada y ni hablar de Pampita, no tenemos nada que ver. Acá no se generó una cosa de reemplazo sino que se generó algo nuevo y distinto. Por lo menos con Laurita iremos encontrando nuestro lugar, pero no vinimos a reemplazar a nadie. Creo que soy bastante original en mi manera de ser como para tener un lugar que sea de reemplazo. Me iré construyendo", sentenció Flor.

Embed JURADÍSIMOS #Bailando2018 @negroluengo Una publicación compartida por Florencia Peña (@flor_de_p) el 4 de Sep de 2018 a las 7:30 PDT