Ricardo Darín. Y, justamente, en este marco tan particular, Valeria Bertuccelli contó en el programa de Luis Novaresio de A24 que se sintió "destratada" por Ricardo cuando los dos protagonizaban la obra teatral "Escenas de la vida conyugal". La semana pasada, cuando el foco estaba puesta en la sanción en diputados de la despenazación del aborto, una bomba explotó cerca de. Y, justamente, en este marco tan particular,contó en el programa deque se sintióporcuando los dos protagonizaban la obra teatral





Érica Rivas, reemplazante de Bertuccelli en la pieza teatral, agregó fuego a la hoguera: "Sucedió algo de un maltrato de puteada y gritos fuerte ante el cual yo no pude seguir. No admito eso, no me hizo bien y no quise seguir con esas formas, porque además él siempre pedía disculpas y siempre volvía a hacer lo mismo". En esa línea,, reemplazante dei en la pieza teatral, agregó fuego a la hoguera:





Florencia Peña, actriz de renombre si las hay, amiga de Ricardo y perteneciente a su círculo íntimo por amigos en común, rompió el silencio en "Infama Recargado". Ahora,, actriz de renombre si las hay, amiga de Ricardo y perteneciente a su círculo íntimo por amigos en común, rompió el silencio en





"Creo que no todo es lo mismo: un acosador, un violador, alguien que sistemáticamente una situación. Yo no sé lo que pasó. Lo único que sé es que Ricardo (Darín) es muy querido, que hace mucho tiempo lleva haciendo lo que hace, por ahí pudo haber sido una situación puntual. No descreo para nada lo que ellas hayan sentido", dijo.





Y agregó: "Pero cuando uno empieza a pensar que Darín es un maltratador, que es un tipo que hay que echarlo del medio, no me parece que sea el caso de Ricardo, que es un tipo de verdad amoroso, lo conozco porque es amigo de mucha gente amiga, muy querida, sé cómo es... Es un tipo de carácter fuerte que no quiere decir que sea un maltratador".





Por último, Peña destacó la valentía de hablar y no descree de lo que ambas atravesaron: "Tampoco es algo para no respetar lo que ellas dicen porque lo sintieron. Pero seguro es algo entre compañeros que deberían saldarlo personalmente, porque si no, se confunde todo. Te repito, Ricardo es un tipo muy querido, ojalá que lo puedan solucionar porque no está bueno que le pase eso a ninguno de los tres", cerró.