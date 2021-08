Florencia Peña recordó un brote psicótico que tuvo Matías Alé: "Creía que era Batman real"

Florencia Peña recordó una anécdota que involucra a Matías Ale y los brotes psicóticos que sufrió años atrás y por el que estuvo internado unos meses. Fue mientras grababan un sketch en televisión donde el actor alucinó ser Batman.

“Estábamos haciendo un exitazo de Telefé, la Peluquería de Don Mateo, con Marley y Jay Mammon. Entonces Matías hacia un personaje... Él no estaba bien, y tampoco nosotros estábamos bien”, comenzó Peña entre risas en el ciclo "Podemos Hablar", Telefe.

Ya más seria, comentó sobre ese momento: “Estábamos por hacer un sketch, y él estaba por hacer de Batman. Yo tenía que hacer de Gatubela”.

La actriz y conductora recordó que Alé empezó a creer que en realidad era Batman, y cómo no le creía que ella iba a ser Gatubela, no grabaría dicho sketc.

“El buscaba al Robin real. Él me dijo ‘vos no sos Gatubela’, y yo le contesté ‘Hagamos como que soy. Me quede ahí, y todos empezamos a notar que la cosa venia rara”, explicó Florencia.

Y cerró: “Todos hicieron como si fueran Batman y Gatubela; y le dijimos que al final Robin no vendría”.