Florencia Peña opinó del noviazgo de Mariano Otero y Rosario Ortega

La actriz, Florencia Peña, habló del romance entre su ex, Mariano Otero, y la hija menor del famoso cantante.

Hace una semana, se conoció que el músico Mariano Otero, ex de Florencia Peña, comenzó una relación con Rosario Ortega, la hija menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

En una nota con Intrusos, Florencia Peña opinó del noviazgo de su ex con la hija de Palito.

"No, no voy a contar intimidades.... pero me pone muy feliz porque yo a Mariano Otero lo quiero mucho", afirmó la actriz.

"¿Te gusta la pareja?", le preguntó Rafa Juli, el notero del ciclo de América.

"No los vi juntos todavía... pero si él está bien, yo estoy bien. Lo único que le recriminé fue '¿por qué tan joven?'. De todos modos, es una Ortega y yo a los Ortega los amo. Si es una Ortega está todo bien", sentenció.