Florencia Peña y Marcelo Mazzarello hablaron por teléfono tras las críticas y el escándalo: ¿Qué se dijeron?

Después del escándalo y pelea que se armó entre Marcelo Mazzarello y Florencia Peña hace algunos días, cuando el actor denunció vía twitter a su compañera de dejarlo afuera de la película 'Mas respeto que soy tu madre' por no compartir la misma ideología política, lo que significa dejarlo sin trabajo, ahora hablaron frente a frente.

Tras ese palito a través de la red social del pajarito, Peña en un primer momento aseguró que le mandaría una carta documento a Mazzarello por considerar que estaba difamándola. Pero en la tarde de este martes, la actriz le contó al cronista de Intrusos (América TV) que se reconcilió con el actor después de los malos entendidos que se suscitaron entre ellos y la producción del film, que comienza rodar este mes.

Así, Florencia Peña declaró al programa de espectáculos de América TV "Me llamó Marce. No había entendido mucho qué había pasado. Sé que es calentón. Así que me llamó, y obviamente le acepté su descargo y su calentoneada por lo conozco, porque sé que él me conoce a mí". Al mismo tiempo la conductora de Flor de equipo dejó claro que "Le expresé que me había dolido a mí, pero él también me expresó que se había calentado de más. Listo. Lo charlamos".

Por otro lado, Flor también tuvo en cuenta el reciente fallecimiento del padre de Mazzarello en medio de la pandemia. "Obviamente él estaba muy afectado por la muerte de su papá... por eso le acepté sus disculpas y le dije que yo jamás bajaría a un compañero, y mucho menos lo bajaría por ideología". Además sumó que "Se había dado la situación donde la producción había tomado una decisión con la que yo no tenía nada que ver [y al mismo tiempo] él y yo no habíamos podido hablar nunca... Yo estaba muy triste por la situación y lo pudimos arreglar", finalizó aliviada.