Florencia Peña le respondió a Calu Rivero que se metió en el conflicto con Érica Rivas

A más de un año de su comentada desvinculación del elenco de la versión teatral de "Casados con Hijos", Érica Rivas rompió el silencio y realizó duras acusaciones contra el equipo de la comedia. Y, en medio de la polémica, su colega Calu Rivero salió a respaldarla de manera contundente.

En una nota con Página 12, Rivas afirmó que la echaron “por feminista” y aseguró que Guillermo Francella, protagonista y director de la obra, le dijo “feminazi”: “Me comí que el director me dijera feminazi, que estaba demasiado alterada. Y mi transpiración llegaba desde el cuello a los pies. Me decían, bueno, no te preocupes que nos ponemos el pañuelo. Pero es mucho más que eso. Y lo que me salió fue decir: ‘Mirá, estás equivocado. Yo te aconsejo que no lo digas nunca más. Esta palabra no la digas nunca más’”.

Y Calu decidió demostrarle su apoyo a través de un posteo de Instagram. Rivero compartió una foto de Rivas en la película "Relatos Salvajes" y escribió: “Las mujeres no son silenciosas por naturaleza; han sido silenciadas. No carecen de voz; sus palabras son mal recibidas. Yo Te escucho Mujer @e.r.i.c.a.r.i.v.a.s”, arrobando a Érica y dándole todo su apoyo.

Y en una charla extensa que tuvo Florencia Peña con PrimiciasYa.com, la animadora de "Flor de equipo" le respondió a Rivero: "Calu no sabe lo que pasó, está todo bien, pero no sabe. Hay que tener cuidado, es un momento complejo. La verdad es que me hubiese gustado no tener que aclarar nada en este momento porque me parece complicado todo, y no voy a contar pormenores que no contaré jamás. Pero te puedo asegurar que el grupo nunca le dejó sola, para nada fue así. Trabajo hace muchos años y me conocen, saben que yo defiendo... Cuando algo me parece injusto yo lo digo. Y me banco las críticas, me banco todo. Si yo no salí a decir algo es porque siento que no es por ahí. Y no se está contando toda la verdad. Yo no tengo nada para decir, es su verdad, pero hay otra verdad también. Y no me corresponde a mí decirla porque no soy producción".

Con respecto al comentario de Guillermo Francella como director, quien le dijo "feminazi" y que Rivas "estaba demasiado alterada", Peña dijo: "Yo desconozco lo de esa frase, no me consta. Yo creo que en un momento cuando se intentó poner a Malena Pichot y se explicó que ella no tenía que ver con este proyecto, porque es un proyecto que viene de Sony y estaba todo cerrado ya. No nos podíamos cortar nosotros para cambiar o modificar algo de los personajes. Se tardó mucho tiempo para que Sony diera el 'ok' para que podamos llevar Casados al teatro. Fue un proceso duro. Yo como compañera la quiero un montón y la respeto. Pero cuando dice que nadie la bancó o que se sintió sola, yo me siento involucrada. Por eso salgo hablar, yo soy una mujer sorora y es muy raro que yo me pelee con una mujer".

"Yo no hablé más con ella y la nota de Página 12 la hizo Marta Dillon y ella es ultrafeminista, un brazo duro del feminismo. Y las notas gráficas nunca se sabe si son realmente así, a veces los títulos fuertes, que se yo. Yo leí toda la nota. Y yo sé que se discutió mucho con ella por los chistes y no hubo acuerdo. Si queres estar estás y sino no estás, yo al menos pienso así. Si algo me genera tanto conflicto interno, no dudo en correrme. Me parece que pasaron otras cosas que no se están diciendo y que no se van a decir. Es una producción importante y hay gente involucrada muy importante para que se sepa bien qué pasó. Pero solo se cuenta una versión", cerró Flor Peña de manera contundente.

