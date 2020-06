Florencia Peña le escribió una canción a su padre con la ayuda de su ex, Mariano Otero

El 27 de abril murió Julio Peña, el padre de Florencia, quien en medio de la pandemia y la cuarentena obligatoria lamentó muchísimo su pérdida.

En el primer día del padre con su ausencia, Flor decidió dedicarle un tema que compuso y al que le puso la música Mariano Otero, su ex y padre de sus dos hijos Tomás y Juan.

"Inmortal”, se llama el tema: "Te la canto con el alma. Sé que vas a escucharla aunque no te pueda ver. Te amo por siempre", dijo la actriz que aseguró que la escribió ella misma.

“Ya no serás abrigo en el frío y no serás la luna en mis noches Ya no serás la risa ni el llanto, y no serás respuesta cuando sangre. Tan sólo serás el viento que susurre en mí”.

“Ya no serás guardián de mis sueños, ni el horizonte de mi extenso mar, ya no serás mi fuerza al levantarme, tampoco el agua que calme mi sed. Tan sólo serás la luz en mí, y aunque me cueste aceptar que ya no estaras, tu amor en mi vivirá”, dice la canción.

“Gracias @marianooterook por esta tremenda música que compusiste. Te admiro y te quiero” finalizó Flor en dedicatoria su ex.

