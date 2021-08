Florencia Peña le dedicó un párrafo a Ángel de Brito y contó qué se dijeron en privado

Florencia Peña regresó este viernes a su programa por Telefe, "Flor de equipo", tras el pico de stress que sufrió días atrás y le impidió hacer su labor.

“Lo primero que quiero es agradecer. Estoy hecha una idiota, voy a llorar, ya me conocen”, comenzó la actriz y conductora, agradeciendo el "aguante" de sus compañeros.

“Soy fuerte y divertida, pero también me pasan cosas y me atraviesan. Está bueno que a uno le atraviese la vida”, aseguró Peña.

Y remarcó sobre la polémica que generó su visita a la quinta de Olivos en plena cuarentena: “Entiendo perfectamente que esta pandemia nos trajo mucho dolor. Entiendo perfectamente que pueda haber enojos porque por ahí, en momentos donde algunos de nosotros intentábamos revertir las situaciones, por ejemplo, yo de la industria, como tantos fueron a tratar de hacerlo a Olivos, mucha gente estaba perdiendo a sus seres queridos y no podía despedirlos".

"Yo también perdí a mi papá en pandemia y tampoco lo pude despedir. Estábamos todos intentando, en ese momento, hacer algo que nos ayudara a todos a salir adelante. Esa fue mi única intención”, indicó movilizada.

En su regreso a Telefe, la conductora salió de la productora y se topó con el móvil de Intrusos, donde además brindó una nota y profundizó sobre su pelea con Ángel de Brito.

"Imagínense que yo soy de la familia en este canal, me hice acá, ellos me quieren, me bancan, por ahí no concuerdan con alguna forma, pero la bancada fue a full, pero es un canal que ustedes saben, yo miré a cámara y arranqué. Me re bancaron, ese día estuve mucho tiempo hablando. Luego después charlamos mucho. Es más, esto no lo debería estar haciendo pero les doy la nota porque me bancaron. Pero no es porque necesito que me banquen porque tengo el ego grande, es porque esto que pasó no puede pasar más, es muy importante que sirva para un debate inteligente. Hay muchas mujeres que no piensan como yo pero este es un límite", sostuvo Florencia Peña.

Y remató: "No me voy a meter en ese tema, tuve una conversación interna con él, donde él me escribió, le expresé que algo me dolió de lo que puso, pero es un problema que quedó entre nosotros. Ángel y yo nos hemos peleado en otro momento, siempre tuvimos una relación muy franca, siempre prefiero la franqueza que la clavada de puñal, en ese punto estamos bien, las cosas que no estuvieron buenas, y no tiene que ver con él, tienen que ver con que ningún periodista con nombre y apellido puede sumarse a cuestiones de misoginia. Entendimos que hay límites que no se traspasan, pero con las mujeres no. En el arco político tienen que salir a bancar para que algo pase con esto".