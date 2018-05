Mirko, en el debut del ciclo 2018 de "Periodismo Para Todos". Este jueves Jorge Lanata le respondió a Florencia Peña , luego de que la actriz lo criticara por la parodia que el periodista hizo de Marley y su hijo, en el debut del ciclo 2018 de

"Lo peor de todo, la gente puede cambiar pero nunca aclaró nada. Entonces, sinceramente, me parece una rata Florencia Peña. Una persona rata es la que es no es capaz de sostener sus propias ideas", dijo el conductor en su ciclo radial por Radio Mitre.

PrimiciasYa.com, Peña se había referido unos días atrás a este tema y defendió a su amigo: "No vi el programa de Lanata porque tengo función los domingos. Lo que vi fue por Twitter y me pareció totalmente desafortunado, me parece que no hay necesidad de hacer algo así. Marley no se lo merece y tampoco se lo merece el público. Lo conozco mucho a Marley y somos muy amigos y sé lo feliz que es con su hijito. No me parece bueno que le haga esto". (Ver nota) En diálogo conse había referido unos días atrás a este tema y defendió a su amigo: "

Después de escuchar las fuertes palabras en radio, la actriz se volcó a Twitter y afirmó al respecto: "Jorge L me llamó RATA. Supongo que debe ser otra de sus humoradas. Lástima que sus chistes sólo los entienden un grupo selecto de intelectuales.Quizá sea un humor tan de vanguardia que no llegamos a comprenderlo. Me contaron que ya en el Maipo desplegaba sus dotes para la comedia".

Embed Jorge L me llamó RATA.Supongo que debe ser otra de sus humoradas.Lástima que sus chistes sólo los entienden un grupo selecto de intelectuales.Quizá sea un humor tan de vanguardia que no llegamos a comprenderlo. Me contaron que ya en el Maipo desplegaba sus dotes para la comedia — Florencia Peña (@Flor_de_P) 24 de mayo de 2018





Tremenda pelea.

