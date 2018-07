Florencia Peña: "La serie de Luis Miguel, me torra y La Casa de papel me pareció un bodrio"

Luis Miguel como La Casa de Papel se roban la atención de gran parte del público, pero a pesar del éxito mundial de ambas producciones, no todos quedan "enamorados" de los éxitos del momento. Tanto la serie sobre la vida decomose roban la atención de gran parte del público, pero a pesar del éxito mundial de ambas producciones, no todos quedande los éxitos del momento.

En este caso, Florencia Peña, es una de las tantas personas que no sienten atracción por las series mencionadas, (NDR: Aunque no le perdonamos lo de Lost) y no tuvo empacho alguno en dar a conocer su opinión sobre las mismas.

"Pasaba para decir que la serie de Luis Miguel me torra groso. Nada eso. #buenasnoches", escribió Florencia en Twitter. Y agregó: "También me pareció un bodrio La Casa de Papel y Lost. Nada, se los cuento porque ya hay gente INDIGNADA porque no me gusta la de Luismi. Twitter es espectacular! #lasgrietasdeNetflix".

Embed Pasaba para decir que la serie de Luis Miguel me torra groso. Nada eso. #buenasnoches — Florencia Peña (@Flor_de_P) 16 de julio de 2018

Embed También me pareció un bodrio La Casa de Papel y Lost. Nada, se los cuento x que ya hay gente INDIGNADA x q no me gusta la de Luismi. Twitter es espectacular! #lasgrietasdeNetflix — Florencia Peña (@Flor_de_P) 16 de julio de 2018