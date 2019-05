Florencia Peña habló de su terrible debut sexual a los 14 años

En una entrevista con revista Gente, la jurado del "Súper Bailando 2019" contó que su primera relación sexual, a los 14 años, fue devastadora: "Me sentía culpable, la más sucia. Se lo conté a una compañera confiando que podía entenderlo y se convirtió en mi gran estigma".





Peña recordó como una aberración el momento en el que sus padres se enteraron de que había perdido la virginidad: "Te crían como princesa, sin decirte que no existen 'las primeras veces fuego'. Una está ahí, en ese momento, atravesando sus miedos, haciéndose cargo de su sexualidad. Nadie te dice que el sexo no es algo solemne al que se llega solo con amor profundo. Mamá jamás me habló de goce".

En la escuela tampoco la pasó bien. Sus amigas, a quienes les había confiado el secreto, se espantaron con los detalles y la apartaron del grupo. "Yo me castigaba pensando que estaba equivocada. Me sentía una desubicada. Dejé que el afuera me marcara, me interpelara, me doliera", aseguró la actriz.

Hoy todo es diferente en su vida. Está a favor del poliamor y se deja llevar por la pasión cuando un hombre le interesa. Aunque está de novia con Ramiro Ponce de León, hicieron un pacto donde dejaron en claro que los dos pueden tener relaciones por fuera de la pareja.





En la nota con el semanario también se animó a hablar sobre la masturbación. "Yo tengo una relación sexual profunda conmigo misma y la vivo de muchas maneras. También soy autosexual, me atraigo a mí misma", sostuvo.