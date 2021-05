Florencia Peña habló de su polémico tuit contra Carlos Tevez tras el gol en el Superclásico

El superclásico entre Boca Juniors y River Plate se jugó hace unos días en La Bombonera y tras el empate 1-1, el conjunto Xeneize se impuso luego por penales.

Lo cierto es que mientras se disputaba el partido, Florencia Peña lanzó un picante mensaje en Twitter luego del gol anotado por Carlos Tevez, con falta incluida a Jonatan Maidana no sancionada, y que abrió el marcador apenas comenzado el juego.

La conductora de "Flor de equipo", Telefe, apuntó contra el delantero por no pagar el aporte solidario y extraordinario de las grandes fortunas y presentar una medida cautelar en la Justicia por ese tema.

"Tevez te hace un gol con falta y te mete una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza. Digamos todo #elclásico", comentó con ironía en la red social.

Su mensaje rápidamente tuvo mucha repercusión y muchos la apoyaron y otros tantos la cuestionaron, hasta con descalificaciones. "Que te pasa bebé?? Tenes que insultar? No se te cae una idea?", retrucó Flor ante un mensaje agresivo que recibió.

Lo cierto es que Peña amplió sus dichos y argumentó por qué le dijo lo que dijo a la figura xeneize en charla con Paparazzi.

“Yo dije todas verdades, ¿o no? ¿O no es cierto que presentó una cautelar para no pagar el impuesto a la riqueza? ¿O no es verdad que su gol fue con falta?”, comenzó la actriz y conductora.

Y agregó: “Soy de River y por supuesto que lo escribí desde la calentura que genera el partido”.

“Forma parte de las chicanas futboleras. ¿O sólo los de Boca pueden chicanearnos a los de River? Además, no se pueden sorprender. ¿Qué tuit mío no genera polémica? Yo siempre digo lo que pienso”, explicó Peña.

Y cerró picante: “En un momento como este hay que poner el hombro, y los que más tienen son los que más tienen que poner”.