Florencia Peña habló Érica Rivas después de sus polémicos dichos sobre sus ex compañeras

La actriz, Florencia Peña, le contestó a Érica Rivas, que dijo no haberse sentido acompañada cuando cuestionó el guion de la remake de Casados con hijos.

Érica Rivas destacó una guerra con sus ex compañeras de Casados con hijos, Luisana Lopilato y Florencia Peña. La actriz recordó que cuando cuestionó los guiones de la versión teatral de la sitcom, no se sintió acompañada por ellas en ese reclamo.

"¿Te hubiera gustado que las mujeres del proyecto, del equipo, se solidaricen con lo que te pasó?", le preguntaron en una entrevista con Infobae a la mujer que dio vida a María Elena Fuseneco.

La respuesta de Érica Rivas fue contundente. "Cada una hace lo que puede. Siempre me da mucha tristeza cuando las mujeres no acompañan pero siento que es parte de un camino que cada una va teniendo como puede, con los miedos con que nos enfrentamos en general las mujeres, puedo entender incluso cosas que van en mi contra, puedo entender que haya mujeres que hayan decidido no acompañarme o estar del otro lado porque entiendo que da miedo", sostuvo.

Pero el tema no quedó ahí. La actriz siguió y arremetió, sin mencionarlas, contra Florencia y Luisana Lopilato. "Una piensa que del otro lado está solamente el opresor pero no, a veces también están tus propias compañeras, y eso es duro. La verdad que es duro... Pero también puede pasar. Por eso es tan importante juntarse y acompañarse con mujeres que te apoyan", completó.

En una nota con Intrusos, Florencia Peña le respondió a Rivas. "Para mí ese tema está agotado. La contra banco como mujer y como compañera, pero no estoy de acuerdo con lo que ella dice", remarcó.

Por último, la conductora de Flor de equipo (Telefe) mencionó que, pese a los cuestionamientos de su compañera al trabajo de los guionistas y de la producción, ella siempre pidió para Rivas que no fuese excluida de la remake teatral. "Yo fui sorora con ella porque tanto Luisana como yo intentamos por todos los medios que estuviera en el proyecto", concluyó.