Florencia Peña habló sobre su encuentro con Alberto Fernández en Olivos

Luego de viralizarse la visita de Florencia Peña al presidente Alberto Fernández en la quinta de Olivos en plena cuarentena, convertirse en tendencia y recibir las más furiosas críticas, la actriz dio su explicación.

En el marco de las declaraciones que la conductora de "Flor de equipo" habló con el diario Clarín y aseguró: "Fui por el tema de los actores. Me recibieron amorosamente en un momento en el que estábamos en el horno. Antes que yo, también estuvieron en otra reunión Marcelo Tinelli, Adrián Suar, y la gente de la Asociación Argentina de Actores".

Teniendo en cuenta que la visita de la actriz al presidente se llevó a cabo el 15 de mayo de 2020, Florencia Peña agregó: "Estábamos desesperados en ese momento, no sabíamos qué iba a pasar y los canales no repetían nada. Yo no tengo nada que ocultar".

Es por eso que Peña se atrevió a escribirle un mensaje privado a través de las redes sociales al Presidente, que éste le respondió y a partir de allí se gestó el encuentro cara a cara.

Cabe recordar que a causa de la pandemia, a Florencia Peña se le cayó un importante proyecto teatral, como era "Casados con hijos" que debía debutar durante las vacaciones de invierno teniendo las entradas agotadas desde diciembre de 2019. Pero ante esta situación, el productor del proyecto Gustavo Yankelevich no tuvo más remedio que posponerla primero y cancelarla luego, devolviendo el dinero de las entradas.

